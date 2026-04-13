Москвина высоко оценила тренеров, подготовивших Гуменника к Олимпиаде

Москвина высоко оценила тренеров, подготовивших Гуменника к Олимпиаде
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина высоко оценила достижения тренеров, работающих в её спортивной школе и подготовивших чемпиона России Петра Гуменника к важным стартам минувшего сезона, в том числе к Олимпийским играм в Италии. Там спортсмен занял шестое место.

11 апреля Гуменнику исполнилось 24 года.

«Мы очень рады, что тренеры нашей школы, и в особенности Вероника Анатольевна Дайнеко, подготовили такого спортсмена, который стал гордостью нашей страны в минувшем сезоне. К сожалению, нашим фигуристам удалось участвовать пока только в качестве нейтральных спортсменов на Олимпийских играх. Будем ждать их выхода на международную арену под флагом нашей страны», — цитирует Москвину «РИА Новости Спорт».

