Юма Кагияма пропустит сезон-2026/2027

Обладатель четырёх серебряных медалей Олимпийских игр в командном и личном турнирах японский фигурист Юма Кагияма сообщил о пропуске соревнований в сезоне-2026/2027.

«На сезон-2026/2027 я принял решение о небольшой паузе от соревнований. Я хочу использовать это время для того, чтобы заново понять, что делает фигурное катание особенным, пойти на новые вызовы и подумать о себе, глядя в будущее. Но у меня в работе есть несколько проектов, надеюсь, вы ждёте их! Шоу и мероприятия тоже будут. С нетерпением жду, когда увижусь с вами и буду кататься у вас на глазах», — написал Кагияма у себя на странице в соцсети.

На минувшем чемпионате мира фигурист выиграл серебряную медаль.