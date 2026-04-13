Арутюнян — о Малинине: он в топ-3 по таланту из всех, кого видел за 50 лет работы

Известный американский тренер Рафаэль Арутюнян высказался о сильных сторонах американского фигуриста Ильи Малинина, отметив, что считает его одним из самых талантливых спортсменов, с которыми он работал за время своей тренерской карьеры.

«Илья очень талантливый и умный спортсмен. И он точно понимает, как использовать свой талант. До этой Олимпиады он всегда чётко знал, что хочет взять из того, что я ему говорю. Причём брал всегда самую суть – он очень толковый.

Безусловно, в феномене Ильи есть и генетическая составляющая: одни люди более талантливы, другие менее – это либо дано, либо нет. Из того, что я видел за 50 лет в тренерской работе – а поверьте, видел я немало и лучших из лучших – он один из топ-3 по таланту.

Талант – это комплекс многих факторов. Например, ловкость и мобильность (а это две абсолютно разные вещи), сила, морфология тела – тут важно всё.

Твоя сила, трудоспособность, скорость восприятия и анализа того, что ты прокачиваешь через себя – это всё входит в талант.

Другой вопрос, как он этим талантом распорядится. Дай бог ему ума и здоровья его сохранить. Огонь и воду он уже прошёл, но есть ещё медные трубы, а это не все выдерживают. Они ведь только начали трубить – буквально сезон-другой назад. Это пока совсем не срок, хоть ему и может казаться, что он всё повидал.

Иногда это случается буквально за один день. Когда приходит успех, рядом тут же оказываются случайные люди, у которых к тебе свой интерес. И которые начнут говорить неправду, в которую можно поверить и пойти не в ту сторону.

Я его очень люблю и уважаю, хоть ему 20, а мне – под 70. И я желаю ему пройти это всё достойно, найти правильных людей, которые будут говорить правду, пусть она и не всегда будет приятной. Надеюсь что он воспримет её не как оскорбление, а как информацию к действию.

Следующие четыре года – если он решит кататься дальше – будут совсем другими. И я представляю, в чём будет их сложность, а он – не очень. Но на то она и молодость, что тебе кажется, что ты всё понял. Если бы они осознавали, что их ждёт дальше, они бы наверняка отказались – «нет, спасибо, я всё». А они бросаются в это с головой – в этом и есть прелесть молодости», – приводит слова Арутюняна Sport.ru.