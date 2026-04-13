Михаил Коляда стал постановщиком короткой программы Даниила Самсонова в сезоне-2026/2027

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018, а ныне комментатор, тренер и эксперт Михаил Коляда рассказал, что стал постановщиком короткой программы сезона-2026/2027 для российского фигуриста Даниила Самсонова.

«Поставил для Дани Самсонова короткую на следующий сезон, было приятно вместе поработать! Удачи!» – написал Коляда в своём телеграмм-канале.

20-летний Самсонов занял 17-е место на чемпионате России – 2026, который проходил в Санкт-Петербурге в декабре 2025 года. Ранее, в июне 2025 года он перешёл от Этери Тутберидзе в академию Татьяны Навки «Наши надежды», где тренируется под руководством Светланы Соколовской.