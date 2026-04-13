«В какой-то степени сыграла саму себя». Косторная — о номере на «Русском вызове»

Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании с Георгием Куницей, рассказала о номере, который они с партнёром продемонстрировали во время шоу-турнира «Русский вызов» – 2026.

«Идея номера, предложенная Ильей Авербухом, понравилась мне сразу. Я изображаю невесту, которая готовится к свадьбе, и жених в ожидании этого момента (а невеста одевается и прихорашивается уже несколько часов) засыпает, и ему снится страшный сон, какой станет его жизнь, если он сделает предложение. Женихом овладевает ужас, потому что он привык видеть свою избранницу милой, любящей, заботливой. А тут появляется какой-то дьявол в красном одеянии, который крутит-вертит, не даёт покоя. Жених не понимает, что происходит: вроде и лицо невесты то же, но она не та.

И в финале номера, когда невеста будит жениха, он спросонья буквально отскакивает в страхе. Но не на ту напал – невеста в ответ: «Стоять, уже поздно».

В итоге жених понимает, что это всего лишь сон, дарит невесте кольцо и, счастливый, берёт её на руки. Всё заканчивается хэппи-эндом…

Для этого номера мы специально сделали костюмы. Мне – красное платье, которое потом превращается в белое свадебное. У Гоши – стильный фрак жениха. Кстати, мы использовали и очень дорогой реквизит, я имею в виду кольцо, которое вручает жених невесте. Это моё настоящее кольцо, которое Гоша подарил мне на рождение нашего сына. Для меня это очень дорогая вещь во всех смыслах…

В какой-то степени в этом номере я сыграла себя. Но в какой-то степени (смеётся). По элементам у нас, конечно, должны быть и подкрут, и выброс, но из-за сложной подготовки пришлось в последний момент отказаться. Рады, что сделали поддержку, новую для нашей пары – классно, что это получилось.

От участия в «Русском вызове» мы получили огромное удовольствие. От того, что в принципе вышли на лёд. Пусть и частично, на соревновательный лёд. Как бы там ни было, классно было прокатать свою программу на публике, прочувствовать эмоции зрителей», – приводит слова Косторной пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).