Фигуристка Евгения Медведева внесена в базу сайта «Миротворец»*

Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева включена в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

В карточке Медведевой указано, что она покушалась на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержала проведение специальной военной операции (СВО).

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы, России, двукратная победительница финалов Гран-при. В этом году она принимала участие в проекте «Ледниковый период» в качестве жюри. В ноябре 2025 года фигуристка объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Пара состоит в отношениях с 2024 года, спортсменка и танцор познакомились на съёмках проекта «Звёздные танцы».

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.