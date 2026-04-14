«Всё под контролем». Плющенко показал, как с Мальдив следит за работой в академии

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал у себя в телеграм-канале видео, где показал, как дистанционно наблюдает за тренировками подопечных у себя в Академии, находясь на отдыхе на Мальдивах.

«Даже на отдыхе всё под контролем. Скучаю по моим АП («Ангелам Плющенко». — Прим. «Чемпионата)», – подписал Плющенко видео.

Академия «Ангелы Плющенко» открылась в 2017 году. Плющенко известен по работе с юниоркой Еленой Костылевой, долгое время он сотрудничал с Софьей Муравьёвой и Никитой Сарновским. Также в его штабе некоторое время числились Александра Трусова и Алёна Косторная.