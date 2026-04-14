Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ирина Костылева — об Арутюняне: почему таким, как он, дворцы в Ясенево не построили?

Ирина Костылева — об Арутюняне: почему таким, как он, дворцы в Ясенево не построили?
Комментарии

Ирина Костылева, мать двукратной чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, эмоционально высказалась о тренерской работе известного американского специалиста Рафаэля Арутюняна.

Ранее Арутюнян дал комментарий, где высоко оценил талант трёхкратного чемпиона мира Ильи Малинина, с которым имел опыт сотрудничества.

«Почитала статью Арутюняна про Малинина. Скажите мне, пожалуйста. Почему такой тренер, как Арутюнян, уехал из России? Сейчас загавкают недруги-хейтеры: «Хочет к Арутюняну Леночку пристроить». Нет. Не хочу. У Леночки свой, очень хороший тренер – Евгений Викторович Плющенко. Молодой. Амбициозный. Может, пока не такой опытный, как тот, за океаном, но Лена его очень ценит и любит.

Мне интересно, сколько бы спортсменов высокого уровня Арутюнян смог подготовить, работая у нас в России? Если Петю Гуменника консультировал несколько лет. И принимал участие в подготовке Петра к ОИ.

На примере Софы Самоделкиной. Скажем, что уже состоявшейся спортсменки. Не переделать её. Ан нет. Смотрела ее на ОИ. Знаю Самоделкину лет с двенадцати. Ведь совсем другая Софка стала. И прыгает, и заходит на прыжки совсем по-другому, чем раньше. А про программы уже молчу… Как катит. Почему таким, как Арутюнян, не создали условий для работы на Родине? Почему дворцы в Ясенево не построили?» — написала Костылева-старшая у себя в телеграм-канале.

Без интриги: Малинин выиграл третье золото ЧМ, Фурнье-Бодри и Сизерон — первое совместное
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android