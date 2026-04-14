«Ждём, что россияне начнут выступать на международной арене». Авербух — о следующем сезоне

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух поделился своими ожиданиями от следующего сезона в фигурном катании.

«В первую очередь всё-таки есть ожидания, что российские спортсмены и юниоры начнут выступать на международной арене. Это главное ожидание. И ждём новых имён, новых открытий», – сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александрой Чирковой.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что сроки возвращения российских юниоров к международным соревнованиям пока не определены.

Некоторые федерации уже открыли россиянам доступ на международную арену. К примеру, 13 апреля World Aquatics сняла все ограничения с российских спортсменов, разрешив им выступать с флагом и гимном.