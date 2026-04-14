Мишин ответил, какие качества могут пригодиться его внуку-теннисисту в спорте и в жизни

Мишин ответил, какие качества могут пригодиться его внуку-теннисисту в спорте и в жизни
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин ответил, какие качества пригодятся в спорте его внуку Алексею, занимающемуся теннисом.

— Какое времяпрепровождение чаще случается: когда вы выходите на корт или когда внук выходит с вами на лёд?
— Вы знаете, конечно, я на корте бываю чаще, чем Лёша на льду. Он тоже катается и у нас в праздниках, которые бывают на льду, он постоянный участник. Как и его сестричка, которая уже фигуристка и занимает призовые места в соревнованиях по своему возрасту — Екатерина Мишина! Запомните эту фамилию, она и в теннис ловко играет.

— Какие качества стоит взращивать внуку, чтобы стать таким же успешным в спорте, как их дедушка?
— Я думаю, трудолюбие, стремление к победе, прогрессивное мышление. Думаю, эти вещи и в теннисе, и в дальнейшей жизни, надеюсь, пригодятся моему любимому внуку Алёше, — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

