«Впечатлил своей стабильностью, надёжностью». Гербольдт — про Петра Гуменника

Бронзовый призёр чемпионата России – 2009, тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт назвала фигуриста, который её приятно удивил в этом сезоне.

«В хорошем плане удивил Петя Гуменник. Впечатлил своей стабильностью, своей надёжностью. Мне кажется, этот сезон был лучшим в его карьере. Он действительно собрался и подошёл в максимальной форме к Олимпийским играм. Это не может не вызвать уважения, поскольку хороших спортсменов очень много, но, к сожалению, не все могут распределить свои и физические, и эмоциональные силы, подходя к самому важному старту. И, учитывая то, что у Пети до этого не было такого опыта выступлений на международной арене, это сделать было вдвойне сложнее. Тем не менее он справился, чего не смогли сделать более титулованные спортсмены», – сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александрой Чирковой.

В сезоне-2025/2026 Пётр Гуменник впервые в карьере стал победителем чемпионата России, также он выиграл финал Гран-при России. На Олимпиаде в Италии фигурист занял итоговое шестое место.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Ждём, что россияне начнут выступать на международной арене». Авербух — о следующем сезоне
Комментарии
