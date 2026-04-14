Катарина Гербольдт выделила ритм-танец Степановой/Букина в сезоне-2025/2026

Бронзовый призёр чемпионата России – 2009 Катарина Гербольдт назвала постановку, которую считает самой яркой и интересной в сезоне-2025/2026.

«Мне очень понравилась программа Степановой и Букина, их ритм-танец. Это немножко новое видение направления Майкла Джексона, но это было стильно. С одной стороны, понятно, что это Майкл Джексон, то есть это не совсем какая-то новая импровизация. С другой стороны, это было в своём, каком-то более современном стиле. Это было здорово», – сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александрой Чирковой.

Степанова и Букин являются пятикратными чемпионами России, двукратными вице-чемпионами Европы, трёхкратными победителями турнира серии «Челленджер» Finlandia Trophy (2014, 2016, 2018), чемпионами мира среди юниоров.

