Катарина Гербольдт: обидно, что у Кондратюка не получается провести чистый сезон

Призёр чемпионата России – 2009 в женском одиночном катании Катарина Гербольдт поделилась мыслями о выступлениях бронзового призёра Олимпийских игр в командном зачёте, чемпиона России и Европы Марка Кондратюка.

«Мне жаль, что Марк Кондратюк с очень яркими программами и, в принципе, он уже опытный спортсмен, но, к сожалению, у него не получается провести максимально чистый весь сезон, от старта к старту. Это очень обидно, поскольку я и работала с Марком, и знаю, на что тот способен. Он, на мой взгляд, один из самых талантливых спортсменов, очень чистый душой человек, который искренне любит этот вид спорта, его мотивирует любовь к этому виду спорта. Мне очень жаль, что у него не получается максимально реализовать себя на протяжении всего сезона», – сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В сезоне-2025/2026 Марк Кондратюк стал бронзовым призёром чемпионата России, а в финале Гран-при России занял итоговое четвёртое место, он уступил Николаю Угожаеву всего 0,44 балла.