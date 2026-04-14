Фролова поделилась, почему показала на «Русском вызове» образ жены Льва Толстого

Российская фигуристка Анна Фролова, выступившая на турнире шоу-программ в образе Софьи Толстой, жены известного писателя, рассказала, почему воплотила на льду именно эту личность и как проходил процесс постановки.

«На постановку номера меня вдохновила биография Софьи Андреевны Толстой — жены великого писателя Льва Николаевича Толстого. Меня зацепила судьба этой женщины, её жизнь, полная как трагических, так и счастливых моментов. Я поняла, что этот образ точно должна когда-нибудь воплотить на льду. И сейчас, на «Русском вызове», это была именно моя инициатива.

Постановщики зацепились за мою идею, но мне нужно было их сильнее убедить, заинтересовать, привести конкретные факты жизни Софьи Андреевны. Я полностью погрузилась в тему, стала перечитывать дневники, которые Толстая вела более 40 лет. Если не удавалось читать, то слушала их в наушниках в аудиоформате.

На мой взгляд, как личность Софья Андреевна достойна большего внимания, чем получила, и именно это мне хотелось подчеркнуть своим номером, рассказать об этой удивительной женщине, её жизни, если кто-то, возможно, об этом не слышал.

Уместить всю биографию в программу было невозможно, поэтому мы выделили в качестве основной сюжетной линии её неоценимый вклад в творчество Льва Николаевича, в частности, в работе над романом «Война и мир». Софья Андреевна переписывала все черновики Толстого, она редактировала какие-то моменты. В своих воспоминаниях она пишет, что очень следила за женскими образами романа, в особенности Наташи Ростовой, потому что отчасти видела в ней себя.

Выразить всё это на льду было, безусловно, очень сложно. И постановщики номера Валентин Молотов и Ольга Глинка вместе со мной старались с помощью хореографии, жестов, эмоций донести нашу идею до зрителей.

В качестве музыкального сопровождения мы взяли один из первых ноктюрнов в русской музыке – произведение Михаила Глинки «Разлука» – и наложили на него текст из дневников Софьи Андреевны, который я озвучила сама.

Да, я понимала, что эта идея сложна для воплощения на льду. Может, не всеми она будет принята. Но я её вынашивала несколько лет и точно знала, что когда-нибудь реализую», — цитирует Фролову пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

