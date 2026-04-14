Пётр Гуменник вошёл в число номинантов Forbes в рейтинге «30 до 30»

Чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане российский фигурист Пётр Гуменник вошёл в число номинантов издания Forbes в специальном рейтинге «30 до 30», куда отбирают представителей различных сфер жизни, добившихся определённого успеха до достижения 30-летнего возраста.

Помимо Гуменника, на премию в сфере спорта и киберспорта номинированы Дарья Клепикова (плавание), Тимур Арбузов (дзюдо), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Михаил Симонов (автогонки), Алексей Данилов (лёгкая атлетика), Роман Шогджиев (шахматы), Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика), Иван Гогин (киберспорт), Роман Канцеров (хоккей).