Захарова ответила, добавит ли остроту российским стартам возвращение Трусовой и Валиевой

Бронзовый призёр чемпионата России – 2026 в женском одиночном катании Мария Захарова ответила, будет ли её мотивировать в следующем сезоне возвращение к соревнованиям Александры Игнатовой (Трусовой) и Камилы Валиевой.

– Где искать мотивацию, если российские фигуристы ещё год не будут допущены до международных соревнований?

– Искать мотивацию, наверное, нужно в изучении других прыжков, ультра-си, которые ещё не умеешь, и показывать их хотя бы в России. У нас тоже есть много хороших, интересных стартов. Лично для меня, это даже хорошо ещё, скажем, пообитать во внутренней среде. Надеюсь, что хотя бы через год нас допустят, и мы уже будем готовы побеждать.

– В следующем сезоне на соревнования возвращаются Александра Игнатова [Трусова] и Камила Валиева. Их возвращение мотивирует, добавит остроту соревнованиям?

– У девочек был большой перерыв, Саша даже стала мамой. Будем смотреть по результатам. Если у них получится быстро прийти в свою пиковую форму, конечно, будет очень интересно за ними наблюдать, с ними соревноваться. У них всё впереди, — приводит слова Захаровой «Спорт день за днём».