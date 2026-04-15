«Просто сделал его на шестиминутке». Ученик Гачинского — о четверном сальхове

Российский фигурист, ученик Артура Гачинского Семён Соловьёв рассказал о том, как смог сделать четверной сальхов.

— У тебя, получается, семь серебряных медалей в этом сезоне. Как оцениваешь такой феномен?
— Неплохо в целом. Были цели, которые я ставил на этот сезон, какие-то получилось выполнить, какие-то нет. Я хотел усложнить контент. Это не совсем получилось, но в целом — выступить на этапах Гран-при, отобраться на чемпионат России, эти цели я выполнил.

Какие планы по усложнению контента? На шестиминутке перед произвольной программой ты удачно исполнял четверной сальхов, но в программу не вставил…
— Мы не планировали его вставлять, я просто решил сделать его на шестиминутке. Подумал, вдруг разрешат прыгнуть в программе, но не разрешили. Я думаю, что в следующем сезоне буду усложняться.

Как оцениваешь для себя последний турнир сезона?
— Надо было точку поставить в произвольной программе. Думаю, у меня получилось, — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

