Татьяна Тарасова попала в реанимацию — источник

Татьяна Тарасова попала в реанимацию — источник
Татьяна Тарасова
Сегодня, 15 апреля, стало известно, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оказалась в реанимации. По данным источника, состояние специалиста удалось стабилизировать, но перевода в палату пока не случилось.

«Татьяна Тарасова попала на днях в реанимацию. Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», — приводит слова источника «РИА Новости Спорт».

Ранее Тарасова раскритиковала двукратного олимпийского чемпиона 2014 года, чемпиона мира в парном катании Максима Транькова за его слова в адрес жюри и участников турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2026. Татьяна Тарасова работала с Алексеем Ягудиным, Ириной Слуцкой, Ириной Родниной и Александром Зайцевым.

Материалы по теме
«Мне не нравится, что он делает». Тарасова отреагировала на резкие высказывания Транькова
