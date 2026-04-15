Ученик Гачинского Соловьёв поделился впечатлениями от международных турниров

Российский фигурист, ученик Артура Гачинского Семён Соловьёв поделился впечатлениями от просмотра Олимпиады 2026 года и международных соревнований.

— Этот сезон — олимпийский, смотрел сами Игры? Поделись впечатлениями.
— Да, смотрел. Слов нет, одни эмоции. Естественно, каждый бы сказал, что удивлён проигрышем Ильи Малинина, но как будто бы он сразу выходил с медалью. И это навело меня на мысль, что чисто он не откатает. За Мишу Шайдорова мы все рады, Петя Гуменник — молодец, хорошо себя показал. Женское одиночное катание тоже получилось необычным — я не ставил на победу Алисы Лью. Думал, что выиграет Каори Сакамото.

— Когда наблюдаешь за международными стартами, представляешь себя там? Может, присматриваешь потенциальных конкурентов?
— Мне очень понравился Стивен Гоголев в этом сезоне и Джун Хван Ча — особенно его короткая программа. Плюс ещё какие-то музыки мне понравились, и я предложил их к рассмотрению на произвольную программу. Естественно, мы следим за международными стартами, оцениваем, если можно так сказать, — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Материалы по теме
Алиса Лью снялась в клипе певицы, под вокал которой выиграла Олимпиаду
