Семён Соловьёв рассказал, как совмещает фигурное катание с учёбой

Российский фигурист, ученик Артура Гачинского Семён Соловьёв рассказал, как совмещает спорт и учёбу.

— После отпуска — учёба, какие планы по учёбе?

— Закрыть сессию, пока что планов нет. Диплом буду защищать в следующем году.

— Как удаётся совмещать учёбу, отпуск и спорт?

— Институт спортивный. На самом деле там нет особо проблем никогда, поэтому я туда и пошёл. У меня и химия была сдана, и профильная математика на хороший балл. Я мог бы и в другой вуз поступить, но совмещать было бы проблематично, поэтому решил пойти в спортивный университет. Может быть, после него пойду в другой вуз.

— В магистратуру?

— Я думал получить две магистратуры, посмотрим, — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.