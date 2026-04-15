Семён Соловьёв рассказал, как совмещает фигурное катание с учёбой

Российский фигурист, ученик Артура Гачинского Семён Соловьёв рассказал, как совмещает спорт и учёбу.

После отпуска — учёба, какие планы по учёбе?
— Закрыть сессию, пока что планов нет. Диплом буду защищать в следующем году.

Как удаётся совмещать учёбу, отпуск и спорт?
— Институт спортивный. На самом деле там нет особо проблем никогда, поэтому я туда и пошёл. У меня и химия была сдана, и профильная математика на хороший балл. Я мог бы и в другой вуз поступить, но совмещать было бы проблематично, поэтому решил пойти в спортивный университет. Может быть, после него пойду в другой вуз.

В магистратуру?
— Я думал получить две магистратуры, посмотрим, — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

