Семён Соловьёв: могу куда-то в лес один уехать

Российский фигурист, ученик Артура Гачинского Семён Соловьёв рассказал, как сменяет рабочую обстановку и чем занимается во время отпуска.

— Как в обычной жизни отдыхаешь от фигурного катания?

— Я могу куда-нибудь уехать на своей машине. Объездил уже всю Ленобласть: Ломоносов, Петергоф, всё объездил. Из такого странного увлечения — одному куда-то в лес уехать.

— Есть любимое место?

— Конкретно не вспомню, но это такой заброшенный дворец в сторону Ломоносова, я там был не раз, — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Семён Соловьёв — российский фигурист, ученик Артура Гачинского, серебряный призёр мемориала Панина‑Коломенкина и участник этапов Гран‑при России и чемпионата страны, известный исполнением четверных прыжков.