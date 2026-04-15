Главная Фигурное катание Новости

Появились первые подробности состояния здоровья Татьяны Тарасовой

Алексей Тарасов, близкий родственник заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, поделился информацией о здоровье специалиста. Известно, что тренер по-прежнему находится в реанимации, но её состояние улучшилось.

«Она лечится, ей уже лучше. Всё нормально», — приводит слова Тарасова «Матч ТВ».

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала двукратного олимпийского чемпиона 2014 года, чемпиона мира в парном катании Максима Транькова за его слова в адрес жюри и участников турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2026. Татьяна Тарасова работала с Алексеем Ягудиным, Ириной Слуцкой, Ириной Родниной и Александром Зайцевым.

