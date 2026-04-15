Ученик Гачинского поделился любимыми сериалами

Российский фигурист, ученик Артура Гачинского Семён Соловьёв поделился мнением о сериалах и фильмах, которые он предпочитает.

— Сериалы, книги, фильмы?

— Сериалы люблю. Мне очень понравился «Чикатило», очень прикольно его сняли, там, кстати, продолжение ещё будет скоро. «Фишер» ещё прикольно сняли, Янковский очень классно играет.

— То есть ты больше по российским сериалам?

— Нет, я могу зарубежное смотреть — «Очень странные дела смотрел», финал не очень понравился. Что посоветовать? Что любите, то и смотрите, что читали, может. «Преступление и наказание», кстати, прикольно сняли, мне понравилось. Он немного артхаусный, там, естественно, что-то убрали, что-то недосказали, но снято действительно неплохо, — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.