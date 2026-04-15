Ученик Гачинского Соловьёв: в любом городе можно начать заниматься фигурным катанием

Российский фигурист, ученик Артура Гачинского Семён Соловьев рассказал, как начал заниматься фигурным катанием.

Ты родом из маленького города Муром. Расскажи, как в регионе можно начать заниматься фигурным катанием.
— Мне кажется, в любом городе можно начать заниматься, естественно, дойти до какого-то определённого уровня. Но потом надо переезжать в большие города. Я считаю, что из любого уголка России можно начать заниматься любым видом спорта.

— А ты как начал заниматься фигурным катанием?
— Да просто привезли меня на каток, хоккей был занят. А мне надо было что-то ледовое из-за здоровья. Изначально планировали пойти на хоккей, но там все места были заняты, ушли на фигурное катание. У меня ещё и первый тренер была очень хорошей, — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

