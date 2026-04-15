Ученик Гачинского Соловьёв: до переезда в Питер умел только два тройных

Российский фигурист, ученик Артура Гачинского Семён Соловьёв рассказал о своем прогрессе после переезда в Санкт-Петербург.

— Ты переехал в Петербург в 13 лет, до какого уровня в регионе ты дошёл к этому возрасту?

— Мы ездили на сборы. И я советую куда-то выбираться из маленьких городов, как минимум на сборы. Иногда я приезжал в Питер — меня приглашал Владислав Дмитриевич Сезганов. В Муроме я дошёл до двух тройных прыжков — сальхов и тулуп, а остальные прыжки были двойными. Сейчас это, наверное, звучит печально. Я за год выучил все тройные, если есть какая-то база, то можно всё выучить. У нас так мальчик приезжал, тоже быстро выучил все тройные, наверстал упущенное. Естественно, чем раньше, тем лучше, — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.