Алиса Лью, Ландо Норрис и Ноа Лайлз — в списке 100 влиятельных людей по версии Times

Издание The Times включило фигуристку Алису Лью, гонщика Ландо Норриса и легкоатлета Ноа Лайлза в топ‑100 влиятельных людей 2026 года. Лью, олимпийская чемпионка 2026 года в женском одиночном катании, попала в категорию «Иконы». Норрис и Лайлс вошли в раздел «Новаторы» наряду с капитаном женской сборной США по хоккею Хилари Найт и сноубордисткой Хлоей Ким.

Алиса Лью — олимпийская чемпионка 2026 года в женском одиночном катании, чемпионка мира (2025), бронзовый призёр чемпионата мира (2022), двукратная чемпионка США, победительница финала Гран-при (2025).

Ландо Норрис — чемпион Формулы‑1 2025 года и победитель нескольких Гран‑при в команде «Макларен», а Ноа Лайлз — трёхкратный чемпион мира по лёгкой атлетике на коротких дистанциях и обладатель мирового рекорда в беге на 200 метров.