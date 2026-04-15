ISU раскрыл календарь на сезон-2026/2027

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал соревновательный календарь на постолимпийский сезон-2026/2027. Известно, что чемпионат мира в 2027 году пройдёт в Финляндии.
Фигурное катание. Расписание на сезон-2026/2027:
этапы Гран-при:
— 23-25 октября 2026 года, Анже (Франция);
— 30 октября – 1 ноября, Келоуна (Канада);
— 6-8 ноября, Китай (город определится позже);
— 13-15 ноября, Эверетт (США);
— 20-22 ноября, Хельсинки (Финляндия);
— 27-29 ноября, Токио (Япония);
— 10-13 декабря, финал Гран-при, Чунцин (Китай);
— 25-31 января, чемпионат Европы, Лозанна (Швейцария);
— 22-28 февраля, юниорский чемпионат мира, София (Болгария);
— 15-21 марта, чемпионат мира, Тампере (Финляндия).