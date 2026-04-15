Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ISU раскрыл календарь на сезон-2026/2027

Алиса Лью
Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал соревновательный календарь на постолимпийский сезон-2026/2027. Известно, что чемпионат мира в 2027 году пройдёт в Финляндии.

Фигурное катание. Расписание на сезон-2026/2027:

этапы Гран-при:
— 23-25 октября 2026 года, Анже (Франция);
— 30 октября – 1 ноября, Келоуна (Канада);
— 6-8 ноября, Китай (город определится позже);
— 13-15 ноября, Эверетт (США);
— 20-22 ноября, Хельсинки (Финляндия);
— 27-29 ноября, Токио (Япония);
— 10-13 декабря, финал Гран-при, Чунцин (Китай);

— 25-31 января, чемпионат Европы, Лозанна (Швейцария);

— 22-28 февраля, юниорский чемпионат мира, София (Болгария);

— 15-21 марта, чемпионат мира, Тампере (Финляндия).

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android