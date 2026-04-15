ISU раскрыл календарь на сезон-2026/2027

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал соревновательный календарь на постолимпийский сезон-2026/2027. Известно, что чемпионат мира в 2027 году пройдёт в Финляндии.

Фигурное катание. Расписание на сезон-2026/2027:

этапы Гран-при:

— 23-25 октября 2026 года, Анже (Франция);

— 30 октября – 1 ноября, Келоуна (Канада);

— 6-8 ноября, Китай (город определится позже);

— 13-15 ноября, Эверетт (США);

— 20-22 ноября, Хельсинки (Финляндия);

— 27-29 ноября, Токио (Япония);

— 10-13 декабря, финал Гран-при, Чунцин (Китай);

— 25-31 января, чемпионат Европы, Лозанна (Швейцария);

— 22-28 февраля, юниорский чемпионат мира, София (Болгария);

— 15-21 марта, чемпионат мира, Тампере (Финляндия).