Племянник Татьяны Тарасовой сообщил, что она идёт на поправку

Алексей Тарасов, племянник заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, прокомментировал её состояние, отметив, что здоровье специалиста постепенно улучшается и она идёт на поправку.

«Татьяна Анатольевна в больнице. Я лично с ней общаюсь регулярно. Она идёт на поправку. Всё под контролем. Скоро будет дома и сама прокомментирует, если сочтёт нужным. Передаёт привет и благодарит всех, кто желает ей здоровья», – приводит слова Тарасова «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Татьяна Тарасова попала в реанимацию. В госпитале состояние специалиста удалось стабилизировать, но перевода в палату пока не случилось.

