ISU опубликовал календарь юниорских стартов в сезоне-2026/2027

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал соревновательный календарь юниорских стартов по фигурному катанию на сезон-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартов соревнований.

Фигурное катание. Расписание юниорских стартов на сезон-2026/2027

Этапы Гран-при – 2026

19-22 августа, Китай (Сиань);

26-29 августа, Латвия (Рига);

2-5 сентября, Таиланд (Бангкок);

16-19 сентября, Турция (Анкара);

23-26 сентября, Грузия (Батуми);

30 сентября — 3 октября, Словения (Любляна);

7-10 октября Польша (Гданьск).

Юниорский чемпионат мира – 2027

22-28 февраля, София (Болгария).

Ранее было опубликовано расписание стартов взрослых турниров фигуристов, из которого стало известно, что чемпионат мира – 2027 по фигурному катанию пройдёт с 15 по 21 марта в финском Тампере.