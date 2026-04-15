ISU опубликовал календарь юниорских стартов в сезоне-2026/2027

ISU опубликовал календарь юниорских стартов в сезоне-2026/2027
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал соревновательный календарь юниорских стартов по фигурному катанию на сезон-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартов соревнований.

Фигурное катание. Расписание юниорских стартов на сезон-2026/2027

Этапы Гран-при – 2026
19-22 августа, Китай (Сиань);
26-29 августа, Латвия (Рига);
2-5 сентября, Таиланд (Бангкок);
16-19 сентября, Турция (Анкара);
23-26 сентября, Грузия (Батуми);
30 сентября — 3 октября, Словения (Любляна);
7-10 октября Польша (Гданьск).

Юниорский чемпионат мира – 2027
22-28 февраля, София (Болгария).

Ранее было опубликовано расписание стартов взрослых турниров фигуристов, из которого стало известно, что чемпионат мира – 2027 по фигурному катанию пройдёт с 15 по 21 марта в финском Тампере.

Материалы по теме
Наших фигуристов всё ещё не выпускают, но зря! Угроза мировым лидерам пока минимальна
