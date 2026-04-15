Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Малинин объявил о запуске официального личного YouTube-канала

Комментарии

Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин объявил о запуске собственного YouTube-канала, отметив, что давно задумывался о его создании.

«Привет всем, это Илья Малинин. Добро пожаловать на официальный старт моего YouTube-канала. Я очень этого ждал, потому что это то, чем я хотел заниматься в последнее время и развивать. Я думал об этом много лет, но у меня никогда не было мотивации или времени, чтобы по-настоящему этим заняться. Однако теперь, после Олимпиады, у меня появилось новое вдохновение, и я чувствую, что это то, чем молодая версия меня действительно гордилась бы — тем, что я наконец-то стал создателем контента и ютубером.

Так как это своего рода официальное заявление о запуске YouTube-канала, мне понадобится помощь от всех вас, потому что я сильно отстал от трендов и вообще от всего и я не очень хорошо разбираюсь в технике (улыбается). Я даже не знаю, как пользоваться камерой, на которую сейчас снимаю, или камерами вообще.

В конечном счёте это просто весёлое официальное начало YouTube-канала. Если у вас есть идеи для контента, который вы хотели бы видеть, или советы, как делать качественные видео, как монтировать — я буду только рад вашей помощи. Кто смотрит — спасибо, и увидимся в этом новом путешествии!» – сказал Малинин в видео, размещённом в своём канале на YouTube.

Материалы по теме
Наших фигуристов всё ещё не выпускают, но зря! Угроза мировым лидерам пока минимальна
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android