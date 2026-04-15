Илья Малинин объявил о запуске официального личного YouTube-канала

Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин объявил о запуске собственного YouTube-канала, отметив, что давно задумывался о его создании.

«Привет всем, это Илья Малинин. Добро пожаловать на официальный старт моего YouTube-канала. Я очень этого ждал, потому что это то, чем я хотел заниматься в последнее время и развивать. Я думал об этом много лет, но у меня никогда не было мотивации или времени, чтобы по-настоящему этим заняться. Однако теперь, после Олимпиады, у меня появилось новое вдохновение, и я чувствую, что это то, чем молодая версия меня действительно гордилась бы — тем, что я наконец-то стал создателем контента и ютубером.

Так как это своего рода официальное заявление о запуске YouTube-канала, мне понадобится помощь от всех вас, потому что я сильно отстал от трендов и вообще от всего и я не очень хорошо разбираюсь в технике (улыбается). Я даже не знаю, как пользоваться камерой, на которую сейчас снимаю, или камерами вообще.

В конечном счёте это просто весёлое официальное начало YouTube-канала. Если у вас есть идеи для контента, который вы хотели бы видеть, или советы, как делать качественные видео, как монтировать — я буду только рад вашей помощи. Кто смотрит — спасибо, и увидимся в этом новом путешествии!» – сказал Малинин в видео, размещённом в своём канале на YouTube.