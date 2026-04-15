Трусова анонсировала выход нового выпуска влога, посвящённого «Русскому вызову» — 2026

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) анонсировала выход нового выпуска своего влога, отметив, что он будет посвящён подготовке и выступлению на шоу-турнире «Русский вызов» – 2026, который прошёл 4 апреля в Санкт-Петербурге.

«Русский вызов» прошёл, но впечатлений у нас осталась масса… Об этом и будет наш завтрашний влог!

Признаться честно, мы с Макаром успели отвыкнуть от таких сложных парных номеров. Во влоге вас ждёт много работы над постановкой и тайные смыслы номера от Макара.

Ждите на YouTube и VK-видео завтра в 18:00!» – написала Игнатова (Трусова) в своём телеграм-канале.