Союз конькобежцев и ФФККР пока не будут объединять — источник

Объединение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союза конькобежцев России в ближайшее время не планируется, сообщают «РИА Новости Спорт».

Ранее, в сентябре, министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв заявил, что ведомство намерено рассмотреть возможность объединения ряда федераций по зимним видам спорта, но уже после проведения Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

На это заявление отреагировал глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев. Он чётко обозначил свою позицию, выступив против слияния федераций конькобежного спорта и фигурного катания. В своём комментарии Гуляев подчеркнул, что эти виды спорта представляют собой принципиально разные дисциплины, их объединение нецелесообразно.

Позднее Дегтярёв дополнил свои первоначальные слова. Он сообщил, что намерен провести консультации с президентами национальных федераций конькобежного спорта и фигурного катания, чтобы выслушать их мнение относительно возможного объединения организаций.

Материалы по теме
Роман Ротенберг высказался о получении награды от министра спорта РФ Дегтярёва
