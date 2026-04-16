Роднина объяснила, почему ФФККР не нужно объединять с Союзом конькобежцев

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила, почему, по её мнению, Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) не стоит объединять с Союзом конькобежцев страны.

«Мне это приятно и в то же время неприятно говорить, но к фигурному катанию есть особое отношение. Интерес громадный. Да, этот вид спорта не такой медалеёмкий, его не сравнить ни с коньками, ни с шорт‑треком, но внимания к нему всё равно значительно больше, чем к другим федерациям. У большинства стран, которые являются членами ISU (Международного союза конькобежцев. — Прим. «Чемпионата»), разные федерации, у кого-то даже по три-четыре организации: фигурное катание, коньки, шорт‑трек и синхронное катание. Я досконально не знаю, какие обязанности у конькобежного спорта, но они и так объединены с шорт-треком. У нас Союз конькобежцев (ISU) — одна из самых больших федераций, как плавание, лёгкая атлетика или гимнастика. Мы подчиняемся одной организации — ISU, но при этом у нас очень разные технические комитеты», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».