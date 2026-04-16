В Госдуме заявили, что готовы помочь Татьяне Тарасовой в случае необходимости

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала госпитализацию заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Специалист находится в реанимации.

«Желаю здоровья Татьяне Анатольевне. Мы всегда переживаем, когда происходит подобное с такими прекрасными людьми. Если нужна будет наша помощь, мы все включимся и поможем. И ученики её тоже всегда готовы помочь. Думаю, врачи со всем справятся. Порой в таких ситуациях лучше не лезть и довериться врачам. Слава богу, что обошлось», — приводит слова Журовой «Советский спорт».

Татьяна Тарасова, которой сейчас 79 лет, в 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди её воспитанников — олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Алексей Ягудин и другие выдающиеся спортсмены.