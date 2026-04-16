Ирина Роднина заявила о готовности оказать помощь Татьяне Тарасовой

Прославленная советская фигуристка Ирина Роднина прокомментировала сообщения о проблемах со здоровьем у бывшего тренера Татьяны Тарасовой. Роднина выразила поддержку коллеге и поделилась своими мыслями о ситуации.

«Пожелала бы Татьяне Тарасовой бороться за своё здоровье. Она человек с сильным характером и хорошей волей. Болезнь любого человека — это плохо. Как ещё это может восприниматься? Человеку плохо, значит, человеку нужна помощь.

Готова помочь Тарасовой, если это потребуется. Думаю, любой готов оказать помощь и поддержку, если это в его силах. А что вы хотели услышать? Что я останусь в стороне и буду наблюдать?» — приводит слова Родниной Sport24.