Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ирина Роднина заявила о готовности оказать помощь Татьяне Тарасовой

Комментарии

Прославленная советская фигуристка Ирина Роднина прокомментировала сообщения о проблемах со здоровьем у бывшего тренера Татьяны Тарасовой. Роднина выразила поддержку коллеге и поделилась своими мыслями о ситуации.

«Пожелала бы Татьяне Тарасовой бороться за своё здоровье. Она человек с сильным характером и хорошей волей. Болезнь любого человека — это плохо. Как ещё это может восприниматься? Человеку плохо, значит, человеку нужна помощь.

Готова помочь Тарасовой, если это потребуется. Думаю, любой готов оказать помощь и поддержку, если это в его силах. А что вы хотели услышать? Что я останусь в стороне и буду наблюдать?» — приводит слова Родниной Sport24.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android