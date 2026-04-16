Илья Авербух выступил против объединения ФФККР и СКР

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух высказался против объединения Союза конькобежцев России (СКР) и Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Конечно, исторически Федерация фигурного катания была обособлена. Это очень мощная федерация, большой, огромный мир. Конечно, считаю, что здесь никаких объединений быть не должно. Нас ничего не объединяет, кроме того, что и там и там коньки, да и то разные. Так и хоккей можно вместе с нами объединить. Федерация фигурного катания – огромная ответственность, очень сложная работа. Очень полярный мир, большое созвездие чемпионов, тренеров чемпионов, отстаивание интересов страны. Думаю, будет правильным оставить всё как есть», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».