Елизавета Туктамышева: я раскрылась как фигуристка в последние годы карьеры

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о необычном для женского одиночного катания профессиональном пути — спортсменка выступала на высоком уровне до 29 лет, тогда как многие её коллеги завершают карьеру примерно к 20 годам.

— Карьеру в женском одиночном катании часто называют короткой, российские спортсменки нередко её завершают примерно к 20 годам, вы же профессионально выступали до 29 лет. Вам случалось слышать, что вы слишком взрослая для этого вида спорта?

— На самом деле, ни разу. Мне лично никто этого не говорил, даже в социальных сетях почти не встречала подобных высказываний. [Как фигуристка] я раскрылась именно в последние годы своей карьеры, когда начала более осознанно и с любовью подходить к тренировочному процессу. Стала лучше понимать, что мне нравится: какие платья, какая музыка, что меня действительно трогает. И само катание стало другим, — приводит слова Туктамышевой Forbes.