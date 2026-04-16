Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«У Лизы не было такого опыта». Хореограф Навиславская — о номере Туктамышевой про насилие

«У Лизы не было такого опыта». Хореограф Навиславская — о номере Туктамышевой про насилие
Хореограф, педагог по актёрскому мастерству Елизавета Навиславская рассказала, как шёл процесс постановки номера фигуристки Елизаветы Туктамышевой для шоу-турнира «Русский вызов» — 2026, который был посвящён проблеме домашнего насилия.

«Увидела готовый вариант уже после Ильи, они поставили, и мы потом с Лизой дорабатывали руки, работу с рукавами, доделывали актёрские вещи – как посмотреть, как отползти, «била» её фитболом, чтобы она пугалась. Лиза одновременно и пугалась, и хохотала в голос. Рада, что у Лизы в жизни не было такого опыта, поэтому сначала всё было не очень натурально. Алексей Николаевич потом сказал: «Философия должна быть красивой, а это была философия страха». Поэтому, возможно, возникли проблемы с пониманием», – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
«Туктамышева не молчит о проблемах». Интервью с хореографом Елизаветой Навиславской
Эксклюзив
«Туктамышева не молчит о проблемах». Интервью с хореографом Елизаветой Навиславской
Комментарии
