Хореограф Ветлугина — о номере на «Русском вызове»: не было задачи выдавить слезу

Хореограф, педагог по актёрскому мастерству Елизавета Навиславская рассказала о номере фигуриста Матвея Ветлугина на «Русском вызове».

– Часть зрителей в зале встала, Матвей получил специальные призы, но при этом была и обратная реакция, часть аудитории посчитала, что в номере специально эксплуатируют такую тему. У нас не было задачи выдавить слезу, не было задачи пойти и порвать всех, была задача честно поговорить про это. Если бы Матвей был первый, если бы он был на пьедестале, тогда я бы понимала эти претензии. Конечно, все хотят выиграть. Но для меня история «я иду побеждать» в творческом конкурсе априори неправильная. Ты не можешь знать, что победит в творческом конкурсе, не знаешь, кто будет в жюри. Когда ставили номер с Соней Самодуровой, я ей говорила: «Представь, перед тобой, например, сидит Сергей Безруков, и ты ему рассказываешь». Мы приходим — Безрукова нет (улыбается). Ориентируешься на общечеловеческие темы, которые могут затронуть широкую часть зрителей. А дальше попадёшь или не попадёшь — бог его знает», — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.