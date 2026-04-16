Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Хореограф Ветлугина — о номере на «Русском вызове»: не было задачи выдавить слезу

Комментарии

Хореограф, педагог по актёрскому мастерству Елизавета Навиславская рассказала о номере фигуриста Матвея Ветлугина на «Русском вызове».

– Часть зрителей в зале встала, Матвей получил специальные призы, но при этом была и обратная реакция, часть аудитории посчитала, что в номере специально эксплуатируют такую тему. У нас не было задачи выдавить слезу, не было задачи пойти и порвать всех, была задача честно поговорить про это. Если бы Матвей был первый, если бы он был на пьедестале, тогда я бы понимала эти претензии. Конечно, все хотят выиграть. Но для меня история «я иду побеждать» в творческом конкурсе априори неправильная. Ты не можешь знать, что победит в творческом конкурсе, не знаешь, кто будет в жюри. Когда ставили номер с Соней Самодуровой, я ей говорила: «Представь, перед тобой, например, сидит Сергей Безруков, и ты ему рассказываешь». Мы приходим — Безрукова нет (улыбается). Ориентируешься на общечеловеческие темы, которые могут затронуть широкую часть зрителей. А дальше попадёшь или не попадёшь — бог его знает», — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
«Давно так долго не смотрел телевизор». Плющенко назвал лучшие номера шоу «Русский вызов»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android