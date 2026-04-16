Навиславская — о Туктамышевой: никто больше и не решился говорить такие смелые вещи

Хореограф, педагог по актёрскому мастерству Елизавета Навиславская рассказала, как российская фигуристка Елизавета Туктамышева пришла к идее постановки номера, посвящённого проблемам домашнего насилия, для шоу-турнира «Русский вызов» — 2026.

– Когда Лиза Туктамышева пришла с идеей номера о домашнем насилии, не пытались как-то её отговорить?

– Я всегда за сложные пути, выход на зрителя — это повод что-то сказать. Лиза сама пришла с музыкой, с очень внятной идеей, сказала: «Пойду к Илье, если он откажется, будем делать сами». Понимала, что нет смысла отговаривать. То, что она одна из немногих в фигурном катании, кто может себе позволить выйти и сделать высказывание… Никто больше и не решился говорить такие смелые вещи. Она не молчит о проблемах, а смело выходит на Первый канал и говорит: «Ребята, у нас есть такая проблема в жизни». Как не поддержать человека, которому есть что сказать, он имеет смелость говорить об этом вслух? Я могла только быть рядом, – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.