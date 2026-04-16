Хореограф Туктамышевой отреагировала на резонанс от номера про домашнее насилие

Хореограф, педагог по актёрскому мастерству Елизавета Навиславская отреагировала на общественный резонанс от номера фигуристки Елизаветы Туктамышевой на шоу-турнире «Русский вызов» — 2026, который был посвящён проблемам домашнего насилия.

– Ознакомились ли вы с широкой реакцией общества на номер?

– Лиза показала мне, какой был отклик у нас, сколько было от англоязычной аудитории. Но самым ярким для меня было то, что мне написали в личные сообщения: «Передайте Лизе большое спасибо за этот номер, потому что это моя история». Матвею после его номера написала девушка, которая теряет зрение: «Спасибо, что вы про это сказали». Наверное, это лучшее, что могло случиться.

Если сейчас благодаря номеру Лизы поднимется какая-то волна, пойдёт резонанс, люди начнут думать об этом… Это ведь не только домашнее насилие в контексте «мужчина-женщина», к сожалению, это и истории по типу «тренер-ученик», «родитель-ребенок». В нашей группе этого нет, и я спросила у Лизы: «Почему у тебя это болит?» Она сказала: «Мне кажется, что это несправедливо». Это не её личная история, – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.