Фигурное катание Новости

Хореограф Туктамышевой отреагировала на резонанс от номера про домашнее насилие

Хореограф Туктамышевой отреагировала на резонанс от номера про домашнее насилие
Хореограф, педагог по актёрскому мастерству Елизавета Навиславская отреагировала на общественный резонанс от номера фигуристки Елизаветы Туктамышевой на шоу-турнире «Русский вызов» — 2026, который был посвящён проблемам домашнего насилия.

– Ознакомились ли вы с широкой реакцией общества на номер?
– Лиза показала мне, какой был отклик у нас, сколько было от англоязычной аудитории. Но самым ярким для меня было то, что мне написали в личные сообщения: «Передайте Лизе большое спасибо за этот номер, потому что это моя история». Матвею после его номера написала девушка, которая теряет зрение: «Спасибо, что вы про это сказали». Наверное, это лучшее, что могло случиться.

Если сейчас благодаря номеру Лизы поднимется какая-то волна, пойдёт резонанс, люди начнут думать об этом… Это ведь не только домашнее насилие в контексте «мужчина-женщина», к сожалению, это и истории по типу «тренер-ученик», «родитель-ребенок». В нашей группе этого нет, и я спросила у Лизы: «Почему у тебя это болит?» Она сказала: «Мне кажется, что это несправедливо». Это не её личная история, – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

«Туктамышева не молчит о проблемах». Интервью с хореографом Елизаветой Навиславской
