Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Финальная картинка — это искусство». Хореограф — о Муравьёвой в образе Венеры Милосской

Комментарии

Хореограф, педагог по актёрскому мастерству Елизавета Навиславская рассказала о постановке номера для шоу-турнира «Русский вызов» — 2026 российской фигуристки Софьи Муравьёвой. На турнире она представила образ Венеры Милосской.

– Кто и как решил сделать из Сони Муравьёвой Венеру Милосскую?
– Сидели с Соней на льду и обсуждали, что можно сделать. Уже была идея от Никиты Михайлова, потом ещё подключился Алексей Николаевич. Нужно было найти визуальный образ, который подходит Соне, с её этой белокожестью и мраморностью у меня в голове родилась Венера Милосская. Показала Соне фото, мы пошли с этим к Алексею Николаевичу, а он нам: «И что вы с этим делать будете?» То, что визуально это очень классно — вы в этом убедились, финальная картинка — это искусство.

Начали крутить и вертеть эту идею, пришли к граффити, к искусству, к тому, почему у Венеры были сломаны руки — нашли-то скульптуру с руками, а уже потом они были утеряны. Дальше пришли с историей к Алексею Николаевичу, отправили это Ольге Черносвитовой, все согласовали, но при этом колебались очень долго. Стали думать, как всё это воплощать, мама Сони придумала платье, которое выглядит просто нереально, придумала, как разместить юбки, как технологически наклеить надписи, как сделать иллюзию с руками, – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android