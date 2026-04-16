«Пробовал мир наощупь». Хореограф Навиславская — о работе с Ветлугиным на «Русском вызове»

Хореограф, педагог по актёрскому мастерству Елизавета Навиславская рассказала, как проходила работа с фигуристом Матвеем Ветлугиным во время постановки его номера к шоу-турниру «Русский вызов» — 2026.

«Была задача сделать не в лоб, мы как раз искали, как сделать это максимально интеллигентно. Обвинений в спекуляции было не так много, как могло быть, если бы идею реализовали в другом формате.

Сам поиск проходил достаточно забавно. Я завязывала Моте глаза, дезориентировала его, закрывала окна, чтобы он не видел просвета. Он пробовал мир наощупь. Все мелочи и детали, которые увидел зритель, мы находили путём работы в зале. Мотя в какой-то момент, когда ходил с закрытыми глазами, говорил: «Зачем я всё это придумал?» Когда ты внутри этой истории, становится страшно — и это естественно. Было непросто. Собаку мы придумали сразу, но лай появился позже, когда мы поняли, что нужны звуки», — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.