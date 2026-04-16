Хореограф — о паре Пасечник/Чиризано: им идут острохарактерные, ярко выраженные персонажи

Хореограф, педагог по актёрскому мастерству Елизавета Навиславская рассказала о своих впечатлениях от пары фигуристов Лизы Пасечник и Дарио Чиризано.

– В прошлом году у Лизы с Дарио был номер на итальянскую тематику, сейчас – русская культура, как вам кажется, что идёт этой паре больше?

– Этой паре идут игровые номера, острохарактерные, ярко выраженные персонажи – русские, итальянцы, кто угодно. На контрасте с ними Василиса Кагановская и Максим Некрасов – это лирические персонажи, драматические, им больше идёт что-то романтическое, а не острохарактерное. А у Лизы с Дарио ситуация наоборот – чем веселее, тем лучше (улыбается), — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.