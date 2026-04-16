«Это совершенно другая Мура». Хореограф Навиславская — о преображении Софьи Муравьёвой

Хореограф, педагог по актёрскому мастерству Елизавета Навиславская поделилась впечатлениями от новой программы российской фигуристки Софьи Муравьёвой.

«Мне кажется, что это какая-то совершенно другая Мура. Мы привыкли к исполнительной, ответственной девочке, которая всегда Мура – а этот образ получился хорошо и на другом уровне», — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

В этом сезоне Муравьёва сменила тренерский штаб, перейдя к Алексею Мишину. Короткую программу ей поставил Илья Авербух, а произвольную — французский хореограф Бенуа Ришо. С ним фигуристка работала онлайн из‑за его плотного графика. Хореограф присылал видеоразборы каждого элемента.