Хореограф Навиславская высказалась о победном номере Гуменника на «Русском вызове»

Хореограф, педагог по актёрскому мастерству Елизавета Навиславская рассказала о номере фигуриста Петра Гуменника на «Русском вызове».

«Видела «Терминатора» Пети Гуменника ещё на репетициях – очень хороший Петя, очень крутой костюм. В идее всё классно, на зрителя это сработало», — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Пётр Гуменник занял первое место в турнире шоу-программ «Русский вызов — 2026», набрав 29,26 балла (сумма оценок жюри и зрителей). Его выигрыш составил 5 млн рублей.

второе место — Виктория Синицина и Никита Кацалапов (28,84 балла, приз — 2,5 млн рублей);

третье место — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (28,43 балла, приз — 1 млн рублей).