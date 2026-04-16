«Я была поражена». Хореограф Навиславская восхитилась программой Волосожар и Транькова

Хореограф, педагог по актёрскому мастерству Елизавета Навиславская рассказала о постановке в «Русском вызове», которая произвела на неё впечатление.

– Запомнились ли вам какие-то постановки с «Русского вызова»?

– Конечно, Максим Траньков и Татьяна Волосожар. Когда заиграл Бах, когда увидела, что Максим сидит в кресле, а Татьяна – в этом конструктивистском платье… У меня в голове сначала не сложился «Солярис», но я поняла, что это Тарковский. И когда в мыслях всё сошлось, я была поражена, — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступили на турнире шоу-программ «Русский вызов — 2026» с номером, вдохновлённым фильмом Андрея Тарковского «Солярис».