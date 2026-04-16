Ягудин назвал Тарасову неотъемлемой частью своей жизни

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился тёплыми словами о своём наставнике — заслуженном тренере СССР Татьяне Тарасовой.

«Татьяна Анатольевна Тарасова — неотъемлемая часть моей жизни. Когда плохо ей, плохо и мне. Здоровья», — приводит слова Ягудина ТАСС.

79‑летняя Татьяна Тарасова — мастер спорта СССР международного класса, удостоенная звания заслуженного тренера СССР в 1975 году. Она воспитала целую плеяду олимпийских чемпионов, в том числе Алексея Ягудина, Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова. В 2008 году её имя внесли в Зал славы мирового фигурного катания.