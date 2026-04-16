Команда Тутберидзе в один день проведёт два шоу в Москве в связи с «ажиотажным спросом»

Команда шоу «Чемпионы на льду» заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе объявила, что в связи с «ажиотажным спросом» 22 апреля в Москве на арене «Мегаспорт» пройдут сразу два шоу вместо запланированного одного. Первое, дневное – в 15:00, второе, вечернее – в 19:00.

«Дневное представление в 15:00 остаётся последней возможностью для зрителей увидеть уникальную программу, поставленную специально для этого проекта. В неё вошли премьерные номера, авторская хореография, а также зрелищный прыжковый батл с элементами ультра-си.

Шоу объединит звёзд мирового фигурного катания разных поколений. На лёд выйдут олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также яркие представительницы женского одиночного катания — Алина Загитова и Евгения Медведева. В программе также примет участие Александра Трусова, известная своими сложнейшими четверными прыжками. Также зрители увидят выступления Елизаветы Туктамышевой и Евгения Семененко – спортсменов санкт-петербургской школы фигурного катания. Отдельное место в шоу займут представители нового поколения — участники Олимпийских игр 2026 года Пётр Гуменник и Аделия Петросян», — говорится в официальном пресс-релизе команды.

Отметим, что билеты на вечернее шоу Тутберидзе в «Мегаспорте» (22 апреля, 19:00), которое было в графике изначально, уже полностью распроданы.