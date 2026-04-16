Международный союз конькобежцев отреагировал на госпитализацию Татьяны Тарасовой

В Международном союзе конькобежцев (ISU) отреагировали на госпитализацию заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Несколько дней назад Тарасова оказалась в реанимации из-за сильной простуды. По сообщениям СМИ, сейчас её состояние стабилизировалось, она готовится к выписке.

«ISU желает Татьяне Тарасовой скорейшего выздоровления. В этот момент наши мысли с ней и её семьёй», — приводит слова представителя пресс-службы ISU Sport24.

Отметим, что Тарасова, которой сейчас 79 лет, в 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди её воспитанников — олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Алексей Ягудин и другие выдающиеся спортсмены.